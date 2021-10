Lachgasverkoper beroofd, maar concurrent ontkent alle betrokkenheid: ‘Ik had geen rol in het geweld’

Politie: Jongeren in de Drechtste­den gaan tien keer per dag over de schreef

12 augustus Tien keer per dag gaan jongeren uit de Drechtsteden over de schreef. Dat blijkt het uit het aantal overlastmeldingen dat de politie in de eerste zes maanden van 2021 over de jeugd heeft gekregen. Het probleem is groot, temeer omdat het leed dat ermee gepaard gaat ook enorm is.