Lachende Monnik ingezegend met wijwater en nieuw Dordts biertje

COLUMN Uniek voor Dordt: café De Lachende Monnik wordt ingezegend

Misschien dat het in Limburg of Brabant wel eens vaker voorkomt, maar voor Dordt is het best bijzonder… een pastoor die een kroeg inzegent. Die eer valt zaterdagmiddag De Lachende Monnik aan de Voorstraat ten deel.

4 november