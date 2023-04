Laatste negen struikelstenen in Dordrecht worden maandag gelegd

Tachtig jaar na zijn vergassing in Auschwitz eigen pad voor Dordtse rabbijn: ‘Zo’n bescheiden man’

De Dordtse begraafplaats Essenhof heeft vanaf vrijdag een Barend Josua Katanpad, vernoemd naar de Dordtse rabbijn die in 1943 werd vermoord in concentratiekamp Auschwitz. ,,Dat zo’n bescheiden man 80 jaar later wordt herdacht met een eigen straat, daar ben ik erg door geraakt.’’