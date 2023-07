Kunstwerk Cor van Gulik door puur toeval gered van slopershamer: ‘Zonde als dit in container was beland’

Grote Kerk stampvol kaarsen voor Vivaldi-con­cert nieuwe stijl

De Grote Kerk in Dordrecht wordt op 14 oktober en 11 november stampvol led-kaarsen gezet om een fraai decor te creëren voor zogenoemde candlelight concerten. In Brussel, Madrid, Montreal en Londen zijn muziekliefhebbers er al langer mee bekend, maar organisator Fever meldt zich nu ook in Dordrecht.