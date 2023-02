Kunstschilder Kim (32) kroop wekenlang in de huid van Johannes Vermeer: ‘Het was bloed, zweet en tranen’

Kunst van Vermeer net zo verbluf­fend als ongrijp­baar: ‘De parel is niet meer dan twee witte streekjes’

Alsof de melk van het Melkmeisje zo van het doek druppelt: de kunst van Johannes Vermeer is net zo verbluffend als ongrijpbaar. Wat is zijn kracht, en waarom loopt de hele wereld ermee weg? Pieter Roelofs, hoofd schilder- en beeldhouwkunst van het Rijksmuseum, over de magie van Vermeer.