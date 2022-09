Kunstkerk in de steigers voor indrukwekkend kunstwerk: ‘Verrijking voor de stad’

COLUMN Er is een ‘haalbare’ methode voor een wereldwijd probleem gevonden!

Nee, tussen China en de Verenigde Staten botert het al een tijdje niet zo lekker; veel gedoe over Taiwan (afgedwaalde provincie of zelfstandige natie?) en ook iets met wederzijdse treiterheffingen op allerhande producten. In keukentafeltaal: eigenlijk gaat het vooral over wie de grootste spierballen heeft en daardoor de ‘hoogste’ aap is op de rots die Moeder Aarde heet.

26 augustus