Kunstenaars met migratieverleden tonen werk in Dordrechts museum: ‘Verlies brengt mensen samen’

Supporter EBOH onwel, duel bij Papen­drecht gestaakt: ‘Sommige jongens zaten met tranen in de ogen’

De ontmoeting tussen Papendrecht en EBOH in de tweede klasse H duurde zaterdag slechts 45 minuten. Nadat een trouwe supporter van de bezoekers onwel was geworden en er ampel beraad was geweest tussen spelers, staf en bestuur, besloten de Dordtenaren niet meer terug te keren op het veld. Het duel, dat voortijdig eindigde bij een 2-1 stand, zal op een nader te bepalen moment worden uitgespeeld.