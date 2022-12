Kunnen ‘Dordtenaren’ en hun stad afgerekend worden op het slavernijverleden en koloniale wandaden?

Geen plek in het verpleeg­huis: ‘Moeder heeft 24 uur per dag zorg nodig’

Een 93-jarige vrouw uit Dordrecht met Parkinson verloor onlangs haar man, kan niet alleen zijn, maar nergens is plek voor haar. Het is een pijnlijk voorbeeld van het capaciteitsprobleem in de verpleeghuiszorg.

