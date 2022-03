Kunnen die processen rondom woningbouw niet wat sneller?

Dordtse burgemees­ter wil ook Oekraïense vluchtelin­gen opvangen in zijn huis

Wouter Kolff, de Dordtse burgemeester en voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, is ook van plan Oekraïense vluchtelingen in zijn huis op te vangen. Dinsdag riep hij andere inwoners tijdens een persconferentie ook op om dit te doen, indien mogelijk. ‘Dat is een wezenlijk onderdeel van onze aanpak.’

9 maart