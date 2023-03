Kozakken Boys naar koploper, cruciale wedstrijd voor ASWH: ‘We moeten winnen, hoe maakt niet uit’

Brandje in Het Parkhuis zorgt voor veel rook, aantal bewoners uit voorzorg geëvacu­eerd

De brandweer heeft vanavond een klein brandje in Het Parkhuis in Dordrecht moeten blussen. Dat ontstond in een van de appartementen. Vanwege de rookontwikkeling werden bewoners van de naastgelegen appartementen geëvacueerd. Het Parkhuis, gelegen aan Haaswijkweg Oost, verleent zorg en ondersteuning aan mensen met dementie.