Kortsluiting in stekkerdoos veroorzaakt woningbrand

Jeu de boulesclub kan niet wachten op verhuizing: ‘Onze accomoda­tie is een oud vervallen spulletje’

Het zit er dik in dat op sportpark Zeehavenlaan binnenkort niet alleen maar gevoetbald wordt, maar dan kan er ook jeu de boules gespeeld worden. ,,Met een nieuwe accomodatie zitten we binnen no time aan de driehonderd leden.’’

8 december