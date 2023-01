Korfbalbroers Bo en Mees Oppe tégen elkaar: ‘Normaal wil je je tegenstander kapot maken, dat was nu anders’

Waterschap­pen hebben tabak van oliebolbak­ken­de frituurvet-doorspoe­lers

Waterschappen in het land trekken aan de alarmbel. Vier op de tien Nederlanders die oliebollen bakken, mikken het gebruikte frituurvet na afloop in de wc of gootsteen. Dat veroorzaakt verstoppingen bij mensen thuis en bij rioolwaterzuiveringen. Jaarlijks kost het oplossen van dit ‘vetprobleem’ de waterschappen enkele miljoenen euro’s.

29 december