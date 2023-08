Klussen in Midden- en Verre Oosten zorgen voor flinke winst en omzet Boskalis

Vlaggenac­tie moet van Dordrecht échte regenboog­stad maken tijdens Pride

Hang zaterdag 2 september de regenboogvlag uit! Met die oproep komt de gemeente in aanloop naar Dordrecht Pride. ,,De vlag is niet alleen heel kleurrijk, maar met deze vlag wordt ook uitgedragen dat iedereen gelijk is in Regenboogstad Dordrecht.’’