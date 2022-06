Kleuren Donkeybikes vanaf nu de Drechtsteden oranje? ‘Kinderziektes zijn weg, nu maken we reuring’

Scholieren in Zuid-Hol­land Zuid minder gelukkig in coronaperi­o­de dan voor die tijd

Middelbare scholieren in de regio Zuid-Holland Zuid voelden zich in 2021 minder gelukkig dan vóór de coronaperiode, in 2019. De afname in geluk is zichtbaar in het hele land, blijkt uit de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd.

29 mei