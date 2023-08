‘Kleine’ Max (6) schittert op World Dwarf Games in oranje: ‘Hij heeft geen ziekte, maar een beperking’

Mijn Blik en ik Nick (25) rijdt rond in een Cadillac, het erfstuk van zijn opa: ‘Je hoort 'm een straat verder al aankomen’

Hij is pas 25 en dus ook zeker jonger dan de auto's waar hij in rijdt. Nick Verbeek maakt ritjes in de Cadillac die van zijn opa was, maar werkt ondertussen ook nog aan zijn eigen Ford Mustang die binnenkort rijdend is. ,,Vaak zijn het oudere mensen in oldtimers, maar juist leuk dat ik dan jonger ben.’’