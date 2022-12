Klaar met een patatje met? Dit restaurant specialiseert zich in loaded fries; chili cheese, rendang of tempeh

Ziekenhuis­zorg aan huis vanuit het Albert Schweitzer neemt enorme vlucht

Het aantal patiënten dat verpleegkundige zorg thuis ontvangt van het Albert Schweitzer ziekenhuis is in twee jaar tijd bijna verdubbeld, tot ruim boven de vierduizend. Het aantal huisbezoeken dat verpleegkundigen van het ziekenhuis in 2022 afleggen bij deze patiënten zal uitkomen boven de 18.000.

30 november