Kinderen van 8 en 12 doodgeschoten bij familiedrama Dordrecht, schutter is agent: ‘De buurt is in shock’

videoBij een familiedrama in Dordrecht zijn vanavond drie mensen om het leven gekomen, onder wie twee kinderen van acht en twaalf jaar. De vermoedelijke schutter is hun vader Wendell C., een 35-jarige politieagent werkzaam bij de politie-eenheid Rotterdam. Hij is ook overleden. De Rijksrecherche is een uitgebreid onderzoek begonnen, bevestigt justitie tegenover het AD.

Het vierde slachtoffer van het familiedrama, de 28-jarige (ex-)vriendin van de dader, is in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis gebracht. Voor haar leven wordt gevreesd.

De man en vrouw van het gezin zouden al langere tijd ruzie hebben en in scheiding liggen. Toch leefden ze nog samen, weten buurtbewoners te vertellen. De burgemeester van Dordrecht spreekt van een ‘zeer heftig incident’ en is in de straat poolshoogte komen nemen.



Afgezet

Het drama in het rijtjeshuis in de wijk Sterrenburg gebeurde iets na 18.00 uur. Een half uur later kwamen de hulpdiensten massaal ter plekke. Twee traumahelikopters, verschillende ambulances en zeker vijftien politiewagens kwamen ter plaatse.

Een groot deel van de buurt werd afgezet door de politie. Tientallen buurtbewoners stonden op straat, veelal met tranen in de ogen.

Tekst gaat verder onder deze tweet

Familiedrama

Volgens verschillende buurtbewoners gaat het om een jong gezin met twee dochtertjes. De jongste dochter zit in groep 5 van basisschool Het Kristal, die even verderop ligt. De leraren daar zijn op de hoogte van het drama en zoeken steun bij elkaar. ,,We lichten de ouders zelf in”, was het enige dat een van hen na afloop van het besloten overleg kwijt wilde.

De oudste zou in de brugklas op het Insula College Leerpark zitten. De scholen zijn nu aan het overleggen hoe ze morgen de kinderen moeten opvangen. Buren uit hetzelfde rijtje woningen staan snikkend voor de deur.

‘Zeer heftig incident’

Burgemeester Wouter Kolff heeft op Twitter laten weten ‘zeer geraakt’ te zijn door het incident en enorm mee te leven met alle betrokkenen. Hij spreekt van een ‘zeer heftig’ incident. Hij is inmiddels in de wijk ter plaatse.

,,Ik ben hier om met buurtbewoners te praten. Daar gaat mijn aandacht naar uit. Het is een heel hechte buurt. Kinderen spelen hier met elkaar. De buurt is in shock.”

Op de vraag of het om een agent gaat, zegt hij: ,,Het is niet aan mij om daar over te speculeren.”

Dienstwapen?

Later op de avond bevestigde justitie dat het inderdaad om een agent gaat. De Rijksrecherche doet daarom onderzoek. Dat is gebruikelijk als agenten betrokken raken bij een incident met een vuurwapen. Of de diender zijn dienstwapen heeft gebruikt, kon justitie nog niet zeggen.

‘Een rustige wijk’

Alexander Jansen, raadslid van de PvdA Dordrecht, was net op weg naar een fractievergadering toen de politie zijn straat met linten wilde afzetten. ,,Ik zag een enorme uitruk van hulpdiensten”, vertelt hij. ,,Ik kon nog net op tijd mijn straat uitkomen. Inmiddels staat de hele wijk vol met hulpverleners en kunnen buurtbewoners geen kant meer op.”

Volgens het raadslid zijn er in totaal vijftien politiewagens, twee ambulances, een traumahelikopter en agenten op motoren uitgerukt. ,,Ook is de hele straat uitgelopen. Tientallen buurtbewoners liepen naar buiten om te kijken wat er aan de hand was.”

Jansen is verrast door het heftige incident. ,,Het gaat hier om een hele rustige wijk. Hier gebeurt eigenlijk nooit wat. Bij mij zijn geen problemen met de veiligheid bekend. Ik ben benieuwd wat erachter schuilt.”

Milly Boele

Toch gaat de wijk nog altijd gebukt onder een ander zwaar incident. Heimerstein ligt hemelsbreed 500 meter van de straat Schuilenburg waar in 2010 het 12-jarige meisje Milly Boele werd vermoord.

Milly werd begraven in de tuin van een buurman, waar het lichaam na een vermissing van zes dagen werd gevonden. De moord werd gepleegd door de 26-jarige buurman: Sander V. Ook V. werkte bij de politie. Hij was werkzaam bij de afdeling Rotterdam-Rijnmond. De zaak Milly Boele beheerste destijds dagenlang het nieuws.

De driehoek van burgemeester, politie en justitie komt morgenvroeg om 09.00 uur bijeen voor overleg.

Volledig scherm De woning aan de Heimerstein waar het drama is gebeurd. © AD