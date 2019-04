Kinderdijk trapt op de rem: 'Het is gedurfd om te zeggen: kom niet naar de molens’

Foto's Vier jaar geleden vierde de koning zijn verjaardag in Dordrecht, een terugblik

10:52 Koning Willem-Alexander en zijn gezin vieren vandaag Koningsdag in Amersfoort. Het is alweer de vijfde keer dat de koning zijn verjaardag viert op de nationale feestdag. De eerste Koningsdag ‘nieuwe stijl’ was in 2015 in Dordrecht. Een terugblik in beeld.