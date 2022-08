Kijktip! Deze Dordtenaar doet mee aan De Alleskunner VIPS 2022

Willem Reimers

Voor wie onze Dordtse deelnemer niet kent, een kleine introductie! Willem Reimers werd in 1947 in Utrecht geboren, woonde en werkte in Zwitserland en heeft nu een riant appartement in Dordrecht. Hij is hotelier, adviseur en tv-persoonlijkheid. Veel mensen kennen hem als meneer Reimers. Hij valt op door zijn wisselende brilmonturen en maatpakken met pochetten.



Meneer Reimers staat jarenlang aan het roer van tophotels. Als directeur van 5-sterrenhotel The Grand in Amsterdam ging hij met pensioen, maar stoppen met werken deed hij niet. Hij heeft zijn eigen bedrijf Reimers Hotel Consultancy, is hotel-adviseur en spreekt op congressen en seminars.



Op televisie heb je meneer Reimers vast wel eens met chef-kok Herman den Blijker gezien. Dit tv-duo is namelijk onafscheidelijk. Zo maakten ze samen programma’s als Herrie in het Hotel, Herrie op de Bosbaan, Herrie in de Druiventros en meer. In 2012 had Willem Reimers een eigen tv-programma: Knallen in de Horeca. Hij schoot noodlijdende restaurants te hulp in de bediening. In 2022 is hij terug op tv in het programma De Alleskunner VIPS.



