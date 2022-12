‘Kerstvoorstelling ‘Peter vs. Wolf’ heeft scherpe randjes, maar kent wel een happy end’

Schouwburg Kunstmin in Dordrecht brengt dit jaar de kerstvoorstelling ‘Peter vs. Wolf’ voor de hele familie. De Rotterdamse acteur Paul R. Kooij speelt samen met zijn zoon Piet in het beroemde muzieksprookje dat in 1936 werd gecomponeerd door Sergej Prokofjev. Het heeft wel een flinke modernisering ondergaan, zo weet Paul R. Kooij (66).

Kunt u kort uitleggen waar ‘Peter vs. Wolf’ over gaat?

,,Het gaat over een vader en zoon, acteurs, die samen al jarenlang het verhaal van ‘Peter en de Wolf’ vertellen aan publiek. Maar die zoon is het op zijn 28ste zat om jaar na jaar hetzelfde te vertellen. Hij wil het verhaal actualiseren en realistischer maken. Het wordt een strijd tussen vader en zoon. De voorstelling is dus niet zoetsappig, kent een paar scherpe randjes maar kent wél een happy end.’’

Waarom is de voorstelling nu voorzien van eigentijdse inzichten?

,,Dat is op verzoek van Kunstmin. Zij willen altijd een kerstvoorstelling die verbinding heeft met met actualiteit. Daarom ging het eerder over corona.’’

Is spelen tijdens en rond de feestdagen anders?

,,Ik vind van wel. De sfeer is anders en op tweede kerstdag bijvoorbeeld zijn mensen blij dat er iets te doen is wat ze samen kunnen doen. Nu is het ook zo dat familievoorstellingen, zoals dit er ook een is, altijd wat uitbundiger zijn dan ‘gewone’ voorstellingen.’’

U staat vaker op het toneel met uw acterende kinderen. Wat is daar voor u het meest bijzonder aan?

,,Normaliter verlies je kinderen uit het oog als ze gaan werken. Maar ik maak heel direct hun ontwikkeling mee als ze aan het werk zijn. Zij zijn ook anders opgeleid dan ik; we leren van elkaar.’’

Wat zijn de speeldata en zijn er nog kaarten?

,,We spelen zaterdagmiddag 24 december en dan van 26 tot en met 29 december. Er zijn nog kaarten, die zijn te bestellen via kunstmin.nl.’’

Volledig scherm Affiche Peter vs. Wolf, de kerstvoorstelling van Kunstmin Dordrecht. © PR

