Kermis vecht al eeuwen voor een plekje in Dordrecht: ‘Bewoners protesteerden tegen kwakzalvers en tuig’

In 1919 werd in Dordrecht de kermis afgeschaft. Dordrecht heeft het in vergelijking met andere steden nog lang volgehouden. In Amsterdam was de kermis al in 1871 verboden, in Den Haag al in 1886 en in Zwijndrecht kwam er in 1895 een einde aan de kermispret. Dordt was er laat mee, maar de stad had dan ook een eeuwenoude kermistraditie.