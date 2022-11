Kerkdiensten ASz stoppen definitief wegens te weinig animo

Martie Ottens is euthanasie­con­su­lent: ‘Voor mij hoort de dood bij het leven’

Het Dordtse Albert Schweitzer ziekenhuis is het enige in Nederland met euthanasieconsulenten. Onlangs was de duizendste aanvraag een feit. Zo’n zeventig patiënten kregen daadwerkelijk euthanasie. ,,Praten over de dood is heel intiem.’’

17 november