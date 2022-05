Keiharde botsing tussen auto en scooter in Alblasserdam; een persoon overleden

Koningsdag in de Drechtste­den verloopt zonder wanklanken

Koningsdag is in de Drechtsteden vrolijk en zonder wanklanken verlopen. De politie meldt nergens problemen te hebben ondervonden, ondanks de grote drukte. ,,Het was mooi om te zien dat dit na twee jaar weer gewoon kon”, aldus een woordvoerder.

28 april