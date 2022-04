Kees Thies is maar wat blij dat ‘de Koningin van de Herkansing’ een lintje kreeg, en dit is waarom

Boom van Troost onthuld voor corona­slacht­of­fers in Papen­drecht: ‘Mooi dat we nu een plekje hebben’

In het Vondelpark in Papendrecht is maandag de Boom van Troost onthuld. De boom is geplant ter nagedachtenis aan coronaslachtoffers. Nabestaanden woonden de bijeenkomst bij.

25 april