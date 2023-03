Kavels kantorenpark Amstelwijck, tegen eerdere verwachtingen in, bijna allemaal vergeven

Ze zijn in ontwikkeling, in optie of gereserveerd. Het nieuwste plan is van een regionaal bedrijf in finance, dat zijn drie vestigingen in Dordrecht en omliggende gemeenten samenvoegt in een nieuw hoofdkantoor op Amstelwijck. Het laat daarvoor een kantoor van vijf etages bouwen, rechts naast de toegangsweg tot het kantorenpark, aan de Laan van Europa.