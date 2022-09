Kapotte spiegels, deuken en krassen op auto’s, bewoners Land van Valk zijn sluipverkeer spuugzat

Jongetje (4) dat verdronk in sloot in Kinderdijk, ontsnapte even aan de aandacht: ‘Dat was fataal’

Het pas 4 jaar oude jongetje dat donderdag 25 augustus levenloos is aangetroffen in een sloot in Kinderdijk, ontsnapte net voor zijn dood aan de aandacht, nadat hij door een taxi thuis werd afgezet. Na onderzoek is besloten dat de taxichauffeur niets te verwijten valt. ,,Geen winnaars hier.’’

