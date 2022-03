‘Kap linde Krispijn vormt gevaar voor alle Dordtse bomen’

De boom zorgt al jaren voor overlast voor de bewoners. Bladluizen zorgen voor honing- en roetdauw in hun voortuin. ,,Op een zomerse dag sta je vastgeplakt aan de tegels”, zegt boombeheerder Rudy Scheper van de gemeente. ,,De boom is al zo vaak gesnoeid dat dit geen optie meer is.”

Lieveheersbeestjes

Volgens de Bomenridders zijn de bladluizen prima te bestrijden met lieveheersbeestjes, maar dat kost volgens de gemeente te veel tijd en mankracht. Om te beslissen of een bijzondere boom gekapt mag worden, heeft de gemeente een beoordelingstabel waar alle voor- en nadelen tegenover elkaar worden gezet. Omdat de boom bijzonder is en onderdeel is van een rij van veertig bomen in de straat, kreeg die in de tabel 120 punten voor behoud en 65 punten voor kap.