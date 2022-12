Justitie: Man (40) wilde slachtoffer steekpartij Stolwijk opzettelijk om het leven brengen

Op eerste kerstdag sporadisch supermarkt open in onze regio

Kerstvierders die op eerste kerstdag ontdekken dat ze die supernoodzakelijke verse rozemarijn zijn vergeten of de rosbief hebben verprutst tijdens het braden, moeten in de regio’s Drechtsteden en Rivierenland veel meer dan elders in Zuid-Holland zoeken naar een geopende supermarkt.

23 december