Jumbo opent in decembermaand tweede filiaal in Zwijndrecht

Eind december 2021 begon de renovatie van het winkelcentrum Kort Ambacht. Het winkelcentrum had te maken met leegstand en verpaupering en daar was zeker ten noordoosten van de Kort Ambachtlaan sprake van. Het vertrek van Albert Heijn, jaren geleden, maakte het er niet beter op. De conclusie was vervolgens dat Budget Food, wat toen voor de Albert Heijn in de plaats kwam, niet genoeg was.

Twee Jumbo's in Zwijndrecht

Daarom werd door de gemeente en projectontwikkelaar NEOO een overeenkomst gesloten om het centrum aan te pakken. Een van de meest in het oog springende ontwikkelingen was de komst van Jumbo. Vanaf 21 december zijn er dus twee Jumbo's in de gemeente Zwijndrecht te vinden. De Jumbo in Walburg, die in 2006 vervanger werd van de Konmar, en die in Kort Ambacht.