Jullie mooiste plaatjes van het noodweer in de regio

Monsterk­lus in Dordrecht: rijdek op viaduct A16 neerleggen

11:59 Rijkswaterstaat maakt zich op voor een monsterklus, komend weekend in Dordrecht. Dan wordt het nieuwe rijdek van het viaduct over de A16 geplaatst. Aan dit dek wordt al enige tijd gebouwd naast de snelweg bij de kruising met de N3. Het nieuwe viaduct is onderdeel van de nieuwe aansluiting van de A16 met de N3.