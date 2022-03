Joyce, die vrijwillig naar Oekraïne vertrok om te vechten, staat morgen in de frontlinie in Kiev

Verkiezin­gen zijn volgende week, maar Volt denkt nu al na over deelname in 2026

De Dordtse gemeenteraadsverkiezingen van volgende week komen te vroeg voor Volt, maar over vier jaar staat die nieuwe politieke partij wel op het stembiljet in de stad. En als het aan interim-voorzitter Stijn Wildeboer ligt ook in andere gemeenten in de regio. ,,Iedereen is heel enthousiast.’’

18:14