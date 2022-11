Lachende Monnik ingezegend met wijwater en nieuw Dordts biertje

Het zegenen van huwelijken, kinderen, kerken en zelfs huizen of auto’s is een oud gebruik in het katholieke zuiden. Maar een kroeg in het protestantse Dordrecht? Toch zegende priester Sander Verschuur zaterdagmiddag de Lachende Monnik in.

