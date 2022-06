Jos (79) zat naast laatste gesneuvelde Nederlandse militair in Nieuw-Guinea: ‘Het heeft veel impact gehad’

RECHTSZAAK Dreiging met bloedbad op Hogeschool Rotterdam: ‘Ik pak jullie docenten, decanen en studenten’

De Hogeschool Rotterdam is in november van dit schooljaar ernstig bedreigd. De onderwijsinstelling ontving een chat en mail waarin de afzender een ‘bloedbad’ aankondigde. In het gebouw werden direct veiligheidsmaatregelen genomen, terwijl de politie een verdachte oppakte in Papendrecht. M.R. (49) verscheen vrijdag voor de rechter.

13:59