Joop stopt met eten totdat hij niet meer hoeft te wonen in een tent naast de gevangenis

De 58-jarige Lambregts is bijna twee weken geleden vrijgelaten uit de gevangenis in Dordrecht. Hij zat 28 maanden vast wegens afpersing met geweld, een feit dat hij al in 2011 pleegde. Vanwege onder andere een zeer lange beroepsprocedure belandde hij pas in 2020 achter de tralies. Sinds zijn vrijlating woont hij uit protest in een tentje naast de gevangenis. Hij heeft geen eigen woning meer en demonstreert omdat hij van mening is dat er niets gedaan is aan re-integratie in de gevangenis, terwijl dit naast het uitzitten van de straf ook zou moeten.