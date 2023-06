Joop en honderden anderen ouderen zijn helemaal klaar met de liften in hun flat: ‘Zó vaak geklaagd’

Bewoners van een seniorencomplex in de wijk Sterrenburg in Dordrecht hebben de balen van de liften in het gebouw, die om de haverklap kuren vertonen of als ze wel in bedrijf zijn niet doen wat ze moeten doen. ,,Het is één en al narigheid.’’