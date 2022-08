Joop (58) kan stoppen met zijn hongerstaking, want hij heeft een baan en onderdak aangeboden gekregen

COLUMN Heeft Dordt behoefte aan ‘skyScra­pers?’

Kent u die mop van die Amerikaan in die Rotterdamse taxi? Gedurende de hele rit schepte de man op over het feit dat alles in zijn vaderland zoveel mooier, groter en sneller geregeld is. Dat wekte veel ergernis op bij de taxichauffeur en toen de Amerikaan hem, bij het zien van het momenteel hoogste gebouw van Rotterdam (de 215 meter hoge Zalmhaventoren) naar de naam van die nieuwe ‘skyScraper’ vroeg, antwoordde de chauffeur geërgerd: ,,Geen idee… die stond er gisteren nog niet.’’

