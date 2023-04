Jongen (16) aangehouden na schietpartij in Hendrik-Ido-Ambacht; man (19) gewond naar ziekenhuis

De uitgebrei­de begraaf­plaats in Sliedrecht is klaar voor heropening

Het heeft even geduurd en het was ‘soms even tobben’, maar op zaterdag 15 april is de officiële opening van de uitgebreide begraafplaats aan de Thorbeckelaan in Sliedrecht. 350 extra begraafplaatsen en er is nog meer veranderd. ,,Het gebouw is echt prachtig geworden.’’