Johan de Wittspeld voor echtpaar Vreugdenhil vanwege werk voor stichting Reanimatie Dordrecht

Wethouder Rik van der Linden speldde die bij beiden op in het stadhuis, nadat zij een reanimatiecursus hadden gegeven aan gemeenteraads- en commissieleden in de raadszaal. Hun werkzaamheden voor deze stichting zijn verschillend van aard, maar nauw verweven en kunnen dan ook niet los van elkaar gezien worden.

Boegbeeld

Robert Vreugdenhil geldt als het boegbeeld van de stichting. Hij is verantwoordelijk voor de trainingen en draagt zorg voor de sponsoring. Zijn vrouw Heather Vreugdenhil – Alison is op de achtergrond verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering, zoals de administratie, de coördinatie en de planning.

De stichting spant zich in om bij sportverenigingen en andere maatschappelijke organisaties zoveel mogelijk mensen te trainen in het reanimeren. Daarnaast zet de stichting zich in om een uitgebreid netwerk aan defibrillatoren (AED’s) in de stad te realiseren. Dankzij hun inspanning is dat netwerk inmiddels dekkend en heeft de stad het predikaat HARTveilig gekregen.