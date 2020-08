Job en John waren binnen 24 uur in Beiroet na de explosie, op zoek naar overlevenden

Tweedeklas­ser Wieldrecht gaat met nieuwko­mers voor goud: ‘We leggen de lat weer iets hoger’

13 augustus Na het kampioenschap in de derde klasse B en een kansrijke positie in het door corona beëindigde seizoen, is tweedeklasser Wieldrecht in het nieuwe seizoen van plan weer een vervolgstap maken. Met een vernieuwde selectie gaat oefenmeester Pippy Pruymboom vol voor de prijzen.