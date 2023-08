Jo (42) ligt met kinderen in tentje in Slovenië te slapen, als haar luchtbed begint te drijven

Linde (16) en Jette (15) willen in de voetsporen van wereldkam­pi­oen Sleeking treden: ‘Lijkt me magisch’

Dankzij de inbreng van Brigitte Sleeking in het recente WK-succes van de waterpolovrouwen was de trots groot in haar geboortestad Dordrecht en bij haar oude club MNC Dordrecht. Haar mogelijke opvolgsters dienen zich al aan: Linde Haksteen en Jette Botermans van de Dordtse club speelden deze zomer EK’s in hun jeugdcategorieën.