Jessica’s huis ademt familie en vrienden: ‘Zoveel lieve mensen hebben dit met mij ingericht, dát maakt het zo bijzonder’

BINNENKIJKEN Erik en Bea genieten van vrijstaand huis aan rivier: ‘Met Oud en Nieuw hollen we van ene naar andere kant’

In een vrijstaande woning met tuin aan de rivier de Noord aan het Westeind in Papendrecht wonen Erik (74) en Bea van den Hil (72). Zij hebben hun ziel en zaligheid in het huis gelegd en genieten van de vrijheid die het huis biedt.