Jeroen zet de knop om als hij reanimeert, maar op die ene donderdagochtend was dat onmogelijk

de kwestie Agent die kutneger zei slachtof­fer cancelcul­tuur? ‘Hij moet van onbespro­ken gedrag zijn!’

De agent die tijdens een arrestatie in 2020 in Dordrecht iemand een ‘kutneger’ noemde, werd onlangs benoemd tot hoofd van de Vreemdelingenpolitie. Na verontwaardiging hierover werd dit teruggedraaid. We vroegen onze lezers: is dit een voorbeeld is van ‘cancelcultuur’? Of heeft iemand die dergelijke racistische dingen zegt niets te zoeken aan het hoofd van zo’n afdeling?