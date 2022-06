Jan Klijnjan: grootheid op de groene mat

Ooit ruilde ik zelfs twee felbegeerde ‘Piet Keizers’ en een ‘Ove Kindvall’ voor hem in, omdat het vlakje met zijn naam er op in mijn voetbalplaatjesboek wel érg lang leeg bleef. Jan was destijds Spartaan en ik wist, als jochie in Hoogvliet, destijds niet dat hij eigenlijk DFC’er was. Daar kwam ik pas achter toen ik, als gevolg van een banenwissel van mijn vader zaliger, op 11-jarige leeftijd op dit eiland belandde.