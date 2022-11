Inloopsessie over bouw dure woningen langs Veersedijk

In de toekomst herrijzen op de plek waar vroeger scheepssloperij Stolk, Arbez en Van Vliet zaten vrijstaande woningen, twee-onder-een-kapwoningen, waterwoningen, herenhuizen en verschillende appartementen. De onderkomens vallen in het hoge prijssegment. Naast woningen is er ruimte voor een kantoor of bedrijf aan huis, wordt er een invulling gegeven aan de veerpont naar de Sophiapolder en is er ruimte voor horeca in het plangebied.