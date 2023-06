Inloophuis voor mensen met dementie opent in Oud-Alblas

Vrijwilli­gers in Odensehuis hebben het te druk met dementeren­de mensen: ‘We moeten eenzame ouderen weigeren’

,,Wij moeten eenzame mensen de deur wijzen. Dat is schrijnend, maar het kan niet anders.’’ Bestuurslid Herman Nieuwstraten van het Odensehuis in Papendrecht is de wanhoop nabij: zijn vrijwilligers hebben de handen al vol aan licht dementerende mensen.