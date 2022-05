Inflatie hakt er hard in zien hulporganisaties, óók bij middeninkomens: ‘Je ziet dat ze in paniek zijn’

Marc zag mensen weiland in vluchten tijdens schietpar­tij zorgboerde­rij: ‘We wilden ze helpen’

Overvliegende traumaheli’s en mensen die in paniek wegvluchten. Molenaar Marc Polderman (30), die op steenworp afstand werkt van de zorgboerderij in Alblasserdam, maakte de heftige schietpartij vlak voor het weekend van héél dichtbij mee. ,,Het leek wel alsof we in een slechte film zaten.”

