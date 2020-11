In Zeeland wordt stug doorgewerkt aan de Prins Clausbrug: ‘Elke keer weer denk ik: wow!’

Het is een leven in de fabriek van Hillebrand ASK Romein in Middelburg. De radio blaast de nieuwste hits over de werklui heen, maar ondanks het hoge volume is die muziek amper te horen. Het grote materiaal dat ze gebruiken om aan de 120 meter lange brug te werken, maakt nóg meer lawaai. Met vijftig man wordt gewerkt aan de brug, die straks de aanblik van nieuwbouwwijk Stadswerven in een keer drastisch zal veranderen.