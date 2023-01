In Sliedrecht staat vanaf nu een buurtkast, waar iets in kan worden gezet of juist uitgehaald kan worden

Ambachtse leerlingen zorgen voor voedsel­kast bij school: ‘Voor iedereen die het nodig heeft’

Een meisje in de klas wat niets eet in de pauze, ouders die de rekeningen niet of nauwelijks kunnen betalen door de energieprijzen. Het leven wordt er allesbehalve makkelijker op en precies dat is voor kinderen in Hendrik-Ido-Ambacht de reden om een voedselkast bij hun school te plaatsen. ,,Iedereen die het nodig heeft, kan er iets uithalen.’’

13 januari