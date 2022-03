In Dordt gaan dingen vaak nét even anders

Dordtenaar (28) in het hoofd gestoken: ‘Mijn broer is gelukkig weer thuis, het had anders kunnen aflopen’

Een 28-jarige Dordtenaar is zondag in alle vroegte in het hoofd gestoken. Dit gebeurde ter hoogte van Bibelot op de Noordendijk. ,,Hij is gelukkig weer thuis, maar dit had ook heel anders kunnen aflopen’’, zegt zijn broer.

6 maart