In dit zwembad kunnen kinderen met beperking hun A-diploma halen: ‘Lekker alleen in het diepe duiken’

In groepjes van vijf tot zes zwemmers worden de kinderen tussen de 5 en 12 jaar elke woensdagmiddag een-op-een begeleid tijdens hun half uur durende zwemles in het doelgroepenbad van Sportcentrum Papendrecht. Daarvoor gaat coördinator Peter Booister op huisbezoek, om alvast kennis te maken in de vertrouwde omgeving van de zwemmer of zwemster in spe. Samen met de ouders of verzorgers worden de zwemlessen op maat zo goed mogelijk afgestemd op wat het kind nodig heeft.